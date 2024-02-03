الجيش الأردني يعلق على أنباء مشاركته بالعدوان الأمريكي داخل العراق

العالم- الاردن

وقال الجيش الأردني "القوات المسلحة" في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن "سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية".



ونفى المصدر العسكري، صحة التقارير الصحفية التي تم تداولها صباح اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق.



وقال إن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً".



وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بـ"الإخوة المواطنين عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".



فيما لم يوضح الجيش الأردني موقفه من الغارات التي استهدفت سوريا أيضا، وأشيع أن الجيش شارك بها رفقة سلاح الجو الأمريكي.

وكانت أنباء ترددت عن مشاركة الأردن في الهجمات التي شنتها واشنطن بعد منتصف ليل الجمعة على مواقع في سوريا والعراق.



ونقل موقع "OSINTdefender" الأمريكي، عبر حسابه الموثق في "إكس"، أن بعض المعلومات "تشير إلى مشاركة طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية".



ويُرجح أن يكون هذا الرد نتيجة لهجوم الطائرات بدون طيار على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية، المعروفة باسم "البرج 22" الأسبوع الماضي.



وفي السياق، رجحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، انضمام الطيران الحربي الأردني إلى العملية بعد تحديد أهداف لها.



وذكرت أن ذلك "يظهر دور الأردن غير العادي والتضامن مع الولايات المتحدة" بعد الهجوم المسير على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن قرب الحدود السورية.