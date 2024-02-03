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حركة انصار الله تدين العدوان الأمريكي على العراق وسوريا

حركة انصار الله تدين العدوان الأمريكي على العراق وسوريا
السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية اليوم السبت، العدوان الأمريكي على العراق وسوريا، معتبراً ذلك عدواناً همجياً وسافراً وانتهاكاً للسيادة ‏العراقية والسورية وخرقاً للقوانين الدولية.

العالم-اليمن

وأشار المكتب في بيان له إلى أن "العدوان على العراق وسوريا يأتي في سياق الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، منوهاً إلى أن "الأعمال الأمريكية العدوانية سوف تجر المنطقة نحو صراع أوسع وهذا يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وأكد أنه "كان بوسع واشنطن إلزام الإسرائيلي بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني ورفع حصاره عن غزة بدلاً من التورط في استهداف دول وشعوب المنطقة".

وأكد المكتب أن " لشعوبنا الحق في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها وسيادتها من الاعتداءات الأمريكية الإجرامية المتكررة"، مجدداً التأكيد على "رفض السردية الأمريكية التي تدعي زوراً وكذباً أن عدوانها على دول وشعوب المنطقة إنما هي ردة فعل بينما هو عدوان سافر".

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