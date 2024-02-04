الاحتلال يكشف عدد الأهداف التي هاجمها لحزب الله في سوريا ولبنان منذ 7 أكتوبر

العالم - لبنان

وقال هاغاري للصحفيين: "منذ بداية الحرب، هاجمنا من الأرض والجو أكثر من 50 هدفا من هذا النوع لحزب الله في أنحاء متفرقة من سوريا".



وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 3400 ضربة مماثلة ضد أهداف للحزب في لبنان.



والجمعة، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا جنوب العاصمة دمشق".



وادعى هاغاري في المؤتمر الصحفي، أنّ الجيش الإسرائيلي "دمر 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان، وأنه قتل 200 مقاتل، منذ 7 أكتوبر الماضي".



ولا يمكن التحقق من أي من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأردف: "كجزء من الجهود الدفاعية، بدلاً من الفرقة الواحدة المعتادة، نشر الجيش ثلاث فرق على طول الحدود مع لبنان، بما في ذلك عشرات الآلاف من المقاتلين والقوات النظامية والاحتياطية التابعة للجيش الإسرائيلي - في البر والجو والبحر".



وزعم المتحدث أن "قوات جيش الاحتلال تقوم بقمع هجمات وحدات حزب الله، على خط الحدود، التي تحاول اختراق إسرائيل، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المواقع الاستيطانية والمستوطنات، وإطلاق الصواريخ في الخلف".



ويعلن حزب الله بانتظام استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود، دعما للفلسطينيين في غزة. فيما تقوم "إسرائيل" بقصف "البنى التحتية" للحزب ومقاتليه في المناطق الحدودية.



واستشهد 218 شخصا على الأقل في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله، و26 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل تسعة عسكريين وستة مدنيين في شمال الدولة العبرية.