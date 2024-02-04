شهداء بينهم أطفال بقصف الاحتلال روضة تؤوي نازحين شرق رفح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية قولها، باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية من جيش الاحتلال مدعومة بالمشاة البلدة وتمركزها في منطقة الشايفات وشارع السكة في البلدة، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في المكان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن محمد عدس ونشرت قناصتها على نوافذه، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات واطلاق الأعيرة النارية بكثافة.

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

وفجر اليوم الاحد ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة، من عدة محاور وسط إطلاق نار وانتشار واسع، وأعمال تجريف في شارع السوق.

وذكر أن قوات الاحتلال نشرت عدد من القناصة فوق أسطح المنازل، قبل انسحابها من المنطقة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.