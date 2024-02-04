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وفاة رئيس ناميبيا خلال تلقيه الرعاية الصحية بالمستشفى

وفاة رئيس ناميبيا خلال تلقيه الرعاية الصحية بالمستشفى
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة الجمهورية في ناميبيا وفاة رئيس البلاد حاجي جينجوب، اليوم الأحد، أثناء تلقيه الرعاية الصحية على يد فريقه الطبي في المستشفى

العالم - أفريقيا

ونشرت الرئاسة الناميبية بيانا عبر موقع "إكس" جاء يه ما يلي: "ببالغ الحزن والأسف نعلمكم بوفاة الدكتور المحبوب حاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط 2024 حوالي الساعة 00:04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج الطبي من فريقه الطبي، وكانت إلى جانبه زوجته العزيزة مدام مونيكا جينجوس وأولاده".

وأشار البيان إلى أن "فريقه الطبي، كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي رئيسنا، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب".

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