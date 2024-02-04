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بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولينا الجنوبية

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولينا الجنوبية
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

فاز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، حيث حصل على أكثر من 96% من الأصوات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

العالم - الأميركيتان

يشار إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه بايدن بأكثر من 96% من الأصوات، حصل منافساه الديمقراطيان، عضو الكونغرس دين فيليبس والكاتبة ماريان ويليامسون، على نحو 2% من الأصوات لكل منهما.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ بالفعل يشعر بالقلق على خلفية تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدد من الولايات على منافسية في الحزب الجمهوري.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

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