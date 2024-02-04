بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولينا الجنوبية

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يشار إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه بايدن بأكثر من 96% من الأصوات، حصل منافساه الديمقراطيان، عضو الكونغرس دين فيليبس والكاتبة ماريان ويليامسون، على نحو 2% من الأصوات لكل منهما.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ بالفعل يشعر بالقلق على خلفية تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدد من الولايات على منافسية في الحزب الجمهوري.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.