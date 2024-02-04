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كوبا تدين بشدة العدوان الأمريكي على سوريا والعراق

كوبا تدين بشدة العدوان الأمريكي على سوريا والعراق
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا إن "العدوان الأمريكي على سوريا والعراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة، ويؤدي إلى تصعيد متزايد واحتمال نشوب نزاع إقليمي".

العالم - سوريا

وأضاف: "كوبا تدين بشدة العدوان الأمريكي على سوريا والعراق، الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين. هذه التصرفات غير المسؤولة تنتهك القانون الدولي، وتزيد من تصعيد العنف وتساهم في احتمال نشوب نزاع إقليمي".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) "شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني والجماعات المقربة له" وفق قولها.

وأفادت المصادر بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

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