غارات متواصلة للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن اليوم

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.



وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن سبع غارات على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، كان العدوان الأمريكي البريطاني، قد شن سلسلة غارات جوية استهدفت ست محافظات يمنية، منها وحجة وذمار والبيضاء والحديدة وتعز ومنطقتي النهدين وعطان جنوبي العاصمة وغارتين على مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، و11 غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق بمديرية حيفان استهدفت شبكات اتصالات في المديريتين.

كما أفادت المصادر في الحديدة، أن العدوان الأمريكي البريطاني، يوم أمس، باستهداف جبل الجدع بمديرية اللحية ومديرية الصليف بـ3 غارات بالإضافة الى 7 غارات منطقة الجر بمديرية عبس ومديريتي رداع والسوادية.

وبدأت هجمات المقاومة اليمنية أنصارالله في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي،مستهدفة السفن الإسرائيلية والمرتبطة بكيان الاحتلال، "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأكدت أنصارالله في اليمن، مرات عدة، استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر "حتى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".