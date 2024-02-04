اعتداءات العدوان الأميركي البريطاني على اليمن لن تبقى دون رد

العالم - اليمن

وأكد العميد سريع، اليوم الأحد، أن طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق متعددة في عدة محافظات يمنية.

وأوضح سريع، في بيان مقتضب نشره على صفحته الشخصية على منصة "إكس"، أن غارات العدوان الأميركي البريطاني استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجة ومحافظة صعدة.

وتوزعت الغارات الـ48 التي شنها العدوان، حسب بيان سريع، كالتالي: 13 غارة استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات على محافظة الحديدة، و11 غارة على محافظة تعز، إضافة إلى استهداف محافظتي البيضاء وحجة بسبع غارات لكل منهما، كما شنت طائرات العدوان غارة على محافظة صعدة.

وشدد العميد سريع على أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب، مجددا موقف اليمن بقوله إن الغارات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

يذكر أنه قبل ساعات من هذا العدوان الأخير، استهدف عدوان أميركي بريطاني مديريتي اللحية والدريهمي، في الشمال والجنوب من محافظة الحديدة الساحلية، والمطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن.