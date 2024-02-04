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خلال تشييع ضحايا القصف الامريكي..

الفياض: 'العدوان الامريكي لن يمر مرور الكرام'

الفياض: 'العدوان الامريكي لن يمر مرور الكرام'
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأحد، "إن العدوان الامريكي على مقر عمليات الانبار للحشد "لن يمر مرور الكرام"مشددا على "وجوب تطهير ارض العراق من الوجود الاجنبي".

العالم - العراق

وأضاف الفياض في كلمة له خلال تشييع ضحايا الحشد الذين قضوا في القصف الامريكي على منطقتي القائم وعكاشات بالانبار، أن "العدوان الاميركي كان استهدافا مباشرا لقوات الحشد الشعبي"، موضحا ان "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام لأنها تمثل استهدافا وقحا".

وتابع، "لن نقبل بان تكون دماء أبناءنا مادة سياسية رخيصة"، مشددا على "وجوب تطهير ارض العراق من الوجود الأجنبي".

وارتفعت حصيلة الضحايا للضربات التي وجهتها قوات الولايات المتحدة لمواقع الحشد في محافظة الأنبار اليوم الاحد، إلى 17 شهيدا، بعدما افاد مصدر امني مسؤول، بوفاة آمر الكتيبة الثالثة بمديرية مقاتلة الدروع التابعة للحشد الشعبي متأثرا بجروحه.

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا .

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