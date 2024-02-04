الفن الايراني في تطور مستمر علی مر الزمان

العالم - مراسلون

أبدعت في الفن بأشكاله المختلفة، وجعلت منه لوحات تحكي تاريخاً من العراقة، عكست من خلاله ثقافتها ومن خلاله تعرف العالم عليها، تعتبر ايران من اكثر الدول نجاحاً في هذا المجال.

وقال المنتج والمخرج حسن قهرماني:"بعد انتصار الثورة الاسلامية استطاعت ايران تحقيق مكانة دولية مرموقة في مجال السينما والمسرح خلال سنوات قليلة حتى أسست المهرجانات الدولية في هذا المجال، وحصدت الجوائز العالمية كما قدمت هي أيضا الجوائز من خلال مهرجاناتها الدولية".

وقال أمين لجنة الذكاء الاصطناعي، عطاء الله أبطحي:"الذکاء الاصطناعي هو مستقبل الانسان وفي اطار الصناعات اليدوية والانتاجات الانسانية يهيء لنا آفاق اقتصادية وفکرية".

بعد انتصار الثورة الإسلامية غيّرت السينما الايرانية هويتها ورسمت لنفسها أهدافاً واضحة المعالم كما ركزت على الحالة الانسانية والرمزيات لربما كان هذا سبباً في اختراق المهرجانات العالمية وحصدها عشرات الجوائز، أهمها جائزتا أوسكار للمخرج أصغر فرهادي لافضل فيلم بلغة اجنبية عام الفين واثنی عشر لفيلم (انفصال نادر عن سيمين) وعام الفين وسبعة عشر لفيلم (البائع).

وقالت مريم جلالي وهي معاونة الصناعات اليدوية في وزارة التراث الثقافي والسياحة:"الصناعات اليدوية الايرانية لديها تاريخ عريق وكل منها له قصة تاريخية مختلفة، لذلك فهي سفيرة ايران في العالم لأن العالم يتعرف على تاريخ وثقافة ايران من خلالها".

يتطور الفن الإيراني في الهضبة الإيرانية ويأخذ شكله من خلال استلهامه من المبادئ الإيرانية والعرفان والفن المتسامي والروحاني. فن نسج السجاد الفارسي، والمنمنمات الفارسية، والفخار الفارسي وفنّ الخط الفارسي والحرف اليدوية الفارسية هي ليست سوى بعض الأمثلة الجيدة التي تجسد الفنون البصرية الفارسية.

يعتبر الفن ترجمة لثقافة الارض، والنجاحات الفنية تعزز مکانة الدول علی الساحة الدولية فهي النبض الثقافي في مجتمع برمته.