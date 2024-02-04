طهران تدين بشدة الهجمات الأمريكية والبريطانية على عدة مدن يمنية

العالم - ايران

واعتبر كنعاني هذه الهجمات انتهاكا متكررا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي من قبل أمريكا وبريطانيا، وأضاف أن استمرار مثل هذه التصرفات الطائشة مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن المغامرات العسكرية لأمريكا وبريطانيا في الهجوم العسكري على دول المنطقة هي استمرار للسياسة والنهج الخاطئ لهذين البلدين في استخدام نهج النزعة العسكرية لدفع أهدافهما غير المشروعة في المنطقة وتتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان اتساع نطاق الحرب والصراع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أمريكا وبريطانيا، بمواصلتهما دعمهما الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأعمالهما العسكرية على مستوى المنطقة، تؤججان الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن وعدم الاستقرار بهدف خلق متنفس لهذا الكيان المجرم والمتهم بإبادة الفلسطينيين، ولا شك أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية محاسبة أمريكا وبريطانيا.

وكانت القوات المسلحة اليمنية اعلنت أن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.