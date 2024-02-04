'اسرائيل'تنتظر رد الرجل الوحيد الذي يحدد مصير صفقة تبادل الاسری

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان اتخاذ القرار في الظروف الصعبة في الکيان الاسرائيلي يأتي من خلال اجتماع الکابينيت الحربي مع مجلس الوزراء المصغر والذي يضم وزير المالية سموتريتش ووزير الامن الداخلي بن غفير.

وأکد ان هذين الوزيرين يهددان بأنهما سيقمومان بالانسحاب من الحکومة وانهاء الائتلاف مع بنيامين نتنياهو في حال ابرام صفقة تبادل أسری مع حرکة حماس.

وقال مراسل العالم نقلاً عن موقع واللا العبري ان جميع الاجتماعات الاسرائيلية السياسية والامنية لامعنی لها والجميع في الکيان الاسرائیلي ينتظرون رد او اتصال مباشر من القيادي يحيی السنوار.

وأکد مراسل العالم ان نتنياهو ينتظر رد السنوار حتی يکون هناک صياغة لتمرير اتفاق حول صفقة تبادل الاسری.