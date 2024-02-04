أمريكيون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة + صور

العالم - الأميركيتان

وتتكون المجموعة المضربة من طلاب فلسطينيين، ويهود، وآخرين من مجموعات داعمة للقضية الفلسطينية، تطالب إدارة الجامعة بإدراج ملف سحب الاستثمارات على جدول أعمالها المقرر في الـ8 و9 من الشهر الحالي والتوصية بسحب الاستثمارات من الشركات التي تسهل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالب الطلاب، إدارة الجامعة بالاستجابة للدعوات المتزايدة لآلاف الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس لسحب الاستثمارات بعد نحو 120 يوما من الحرب الاجرامية على الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على تعزيز وقف إطلاق النار الفوري والسلام الدائم في المنطقة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق من الأ يام الماضية، تجمعت حشود من موظفي الحكومة الأميركية مضربون عن الطعام للتنديد بسياسة الرئيس جو بايدن الداعمة لكيان الإحتلال الإسرائيلي، وللفت الانتباه للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

و أثار التجمع ردود فعل قوية في واشنطن، حيث انتقد مسؤولو الأمن القومي من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) احتجاجاتهم ووصفوها بأنها "تمرد".

وبرزت الخلافات الداخلية في سياسة الإدارة إلى الرأي العام، عندما بدأت الولايات المتحدة في زيادة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى الكيان الإسرائيلي لاستخدامه في إبادة جماعية في غزة.