المخطط الإسرائيلي لـــ'نقل معبر رفح' إلى مكان آخر!

العالم - الإحتلال

موقع "واينت" الإسرائيلي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مباحثات تجري بين المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي ونظرائهم من أمريكا ومصر، حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود، ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل.

بينما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن التدخل يهدف من ناحية للسماح بالتدخل المصري بالمعبر، وعدم الدخول معهم في مواجهة حول الموضوع، ومن جانب آخر الحرص على أن يكون المعبر على الحدود مع[إسرائيل]، ويسمح بإجراء فحوصات أمنية إسرائيلية.

موقع "I24News" الإسرائيلي أوضح أن تل أبيب طرحت موضوع نقل معبر رفح أمام المصريين، وقالت إنهم لم يردوا بعد بجواب إيجابي، كما طرحته أمام الأمريكيين الذين ردوا بصورة إيجابية على الاقتراح.

وإلى جانب ذلك، ترى تل أبيب أن نقل المعبر سيسمح لكيانها بإجراء فحوصات أمنية، ومنع عمليات التهريب الحدودية.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن السلطات المصرية لم تتعاطى مع المقترح الإسرائيلي بشكل إيجابي.

وفي المقابل، قالت القناة إن الإدارة الأميركية تعتقد بأن فكرة نقل المعبر جيدة، ولكن تحتاج إلى دعم اقتصادي.

ولم يصدر أي بيان من مصر بشأن هذا المقترح، فيما لم يصدر توضيح إسرائيلي رسمي في هذا الشأن.