كلاب جيش الاحتلال تعتدي على طفل في الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مابين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وأضاف أن المصادر الطبية الفلسطينية تحدثت عن اصابة شابين فلسطينيين واعتقال 2 آخرين.

وأكد مراسل العالم أن جيش الاحتلال اقتحم بعض المنازل بصحبة كلاب بوليسية واعتدت الكلاب على طفل فلسطيني عمره 4 سنوات مضيفا انه تم نقل الطفل الى مستشفى رافيديا.

وتابع مراسل العالم أنه كان هناك ايضا اعتداءات لجيش الاحتلال على دير جرير ومخيم الجلزون، وعين السلطان بأريحا ومخيم شعفاط في القدس المحتلة و كذلك في مدينتي نابلس والخليل.