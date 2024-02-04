احصائيات مروعة.. عدد النازحين يكشف حجم المأساة في غزة

العالم _ خاص بالعالم

وفي جديد عدوانه على غزة ركّز الاحتلال قصفه على خان يونس الى جانب مدينتي دير البلح ورفح، اللتين تضمّان أكثر من مليون ونصف فلسطيني غالبيتهم من النازحين وسط مخاوف مسؤولي قطاع غزة من توسيع الاحتلال نطاق عمليته البرية في آخر ملاذين فرّ إليهما السكان.

وشن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على محيط جامعة الأقصى وجنوب غرب خان يونس.

وفي السياق، استشهدت طفلة فجر اليوم بعد أن استهدف الاحتلال روضة أطفال يقيم فيها نازحون في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما ارتقى فلسطينيون وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات الاحتلال خانيونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

كما تواصل آليات الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل بخانيونس جنوبي القطاع من الجهات الأربع، وتمنع خروج أو دخول أيِ أحد إلى مباني المستشفى وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بما فيها حركة طواقم الإسعاف، في وقت حذر فيه الهلال الأحمر من دخول مرضى الكلى في حالة الخطر جراء تعذُّر نقلِهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار ونقص الأوكسجين.

في سياق متصل حذّرت وكالة الأونروا من أنّ سكان غزة 'يموتون أمام أعين العالم' في كارثة فريدة من نوعها مؤكدة أنّ أزمة الجوع والمأساة الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار.