إيران تبدأ سريان إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

العالم – إيران

وفي تصريح له، أعرب السفير علي آبادي عن ارتياحه لقاء الأواصر الثقافية المشتركة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والقطري؛ واصفا قرار الحكومة الإيرانية الأخير والقاضي بإلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد لرعايا دولة قطر، بأنه شكلّ خطوة أساسية باتجاه توسيع مجالات التعاون وتعزيز السياحة المشتركة وبما يخدم مصالح كلا البلدين.

وفي سياق متصل، كان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي قد صرح قبل أيام بشأن إلغاء تاشيرات الزيارة لمواطني عدد من البلدان؛ موضحا أن الخارجية الإيرانية أبلغت المؤسسات المعنية في البلاد، بشأن قرار مجلس الوزراء حول إلغاء تأشيرات الدخول عن رعايا 28 دولة.

وأضاف بيكدلي أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد 4 فبراير 2024م، ويسمح لمواطني الدول الـ28، السفر إلى إيران من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرات الزيارة.