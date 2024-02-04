حماس تعين ردّها على المبادرة القطرية مساء اليوم

العالم - فلسطين

وقالت المصادر إن الرد سيقدم مكتوبا للجانبين القطري والمصري في وقت واحد، مشيرة إلى أن "الرد سيتضمن اشتراط قبول المبادرة بوقف تام للحرب".

وأضافت المصادر: "لدينا تقديرات بأن الإحتلال الإسرائيلي سيواصل حربه على قطاع غزة لشهور طويلة قادمة، ونحن لن نجري أي تبادل للأسرى ما لم يرتبط ذلك بوقف تام للحرب التي تستهدف المدنيين وتدمر كل مقومات الحياة في غزة».

ويتزامن رد "حماس" على المبادرة التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة في جولة تستغرق 4 أيام، يلتقي خلالها مع المسئولين في كل من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل وفلسطين.

ويرى مراقبون أن رد حماس سيفرض وقف الحرب على أجندة بلينكن ولقاءاته مع المسئولين في المنطقة.

ورعت الولايات المتحدة اجتماعاً في باريس، قبل أسبوع، بمشاركة وفود من كل من مصر والكيان الإسرائيلي وقطر وفرنسا.

وخرج الاجتماع بمبادرة نصت على إجراء تبادل أسرى بين كيان الإحتلال وحماس خلال 3 مراحل يجري خلالها وقف إطلاق نار قد تصل مدته حوالي 3 أشهر.