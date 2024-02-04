أن بي سي نيوز: أمريكا منخرطة بلعبة "القط والفأر" مع أنصارالله!

العالم - اليمن

ويقول كثير من الخبراء إن الضربات لن تتمكن من القضاء على قدرات اليمنيين العسكرية.

ونقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، عن خبراء قولهم إن القوات الأميركية باتت منخرطة فيما وصفته بلعبة "القط والفأر" مع القوات الكسلحة اليمنية، في ظل شن ضربات على مواقع عدة تابعة للقوات اليمنية.

وبحسب الخبراء، فإن الضربات الجوية الأميركية "لن تتمكن من تدمير جميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة للقوات اليمنية مع وجود مواقع متعددة تمكنهم من إخفاء أسلحتهم في اليمن، بما في ذلك المخابئ تحت الأرض".

في السياق قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن الغارات على بلدنا أو على العراق وسوريا ستزيد من كراهية الشعوب للوجود الأميركي

وأضاف عبد السلام: ليس من السهل تدمير قدراتنا العسكرية وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد قالت في بيان يوم السبت، إن القوات الأميركية والبريطانية "نفذت ضربات ضد 36 هدفاً للقوات اليمنية في 13 موقعاً" في اليمن.

وتنقل الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الضربات التي شنتها ليل السبت منفصلة عن الغارات الانتقامية الأميركية يوم الجمعة في العراق وسورية، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية بالأردن.