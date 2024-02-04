وزير الخارجية السوداني غداً في طهران

العالم – إيران

وتأتي زيارة وزير خارجية السودان المرتقبة غدا إلى طهران، بدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث سيعقد مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين؛ وذلك بعد اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات بينهما.

وكان وزير الخارجية السوداني، قد أعلن في 20 يناير 2024 عن جهود الخرطوم لاستئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مصرحا أن قطع العلاقات بين البلدين لم يكن بإرادة الحكومة والشعب السودانيين على الإطلاق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، يوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في كامبالا الأوغندية، بين النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير الخارجية السوداني علي الصادق علي.

علما أن السودان قطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأثرا بموقف الرياض، وبعد حادث سفارة السعودية في طهران.

وأعلنت السعودية وإيران، في بيان مشترك بتاريخ 10 آذار/مارس 2023م، عن التوصل إلى اتفاق بوساطة الصين، على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016.