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المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف موقع اسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف موقع اسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

العالم - فلسطين

وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏


"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:50) من عصر يوم الأحد 04-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 04-02-2024 م

‏23 رجب 1445 هـ".

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