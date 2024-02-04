إيران تحطم الرقم القياسي لحركة الإنترنت!

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وقال نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، أمير لاجيفاردي، إن "حركة مرور نقطة تبادل الإنترنت (IXP) خلال بث المباراة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".

وأوضح أنه "لأول مرة، وصلت السرعة إلى ما يقرب من 5 تيرابايت في الثانية، ما يدل على زيادة النشاط عبر الإنترنت خلال مباراة كرة القدم العالية المخاطر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع لاجيفاردي أنه "علاوة على ذلك، فإنه خلال مباراة كرة القدم بين إيران وسوريا في بطولة كأس آسيا، ارتفعت حركة المرور المحلية والدولية مجتمعة بشكل كبير، متجاوزة 12.5 تيرابايت في الثانية".

وفي لحظة تاريخية خلال بطولة كأس آسيا، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزًا بنتيجة 2-1 على اليابان في دور الـ16، وضمنت ركلة الجزاء التي سجلها اللاعب، علي رضا جاهانبخش، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الفوز، ما دفع طهران إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ عام 2004.