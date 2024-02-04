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في 29 شهراً .. تجارة إيران الخارجية تسجل 276 مليار دولار

في 29 شهراً .. تجارة إيران الخارجية تسجل 276 مليار دولار
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية تسجيل التجارة الخارجية للبلاد في 29 شهرا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في أغسطس/آب 2021 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2024، مستوى 410 ملايين طن بقيمة 276 مليار دولار.

العالمإيران

وأشارت بيانات الجمارك اليوم الأحد أن صادرات السلع الإيرانية خلال الفترة المذكورة قد بلغت 314.042 مليون طن بقيمة 125.804 مليار دولار.

بالمقابل ذكرت أن واردات إيران في الشهور الـ29 سجلت 95.858 مليون طن بقيمة 149.558 مليار دولار.

من جهة ثانية أوضحت البيانات أن الصادرات الإيرانية في الشهور الـ10 من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2023 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2024، بلغت 113.051 مليون طن من البضائع بقيمة 40.472 مليار دولار في مقابل واردات 23.683 مليون طن من السلع بقيمة 54.359 مليار دولار.

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