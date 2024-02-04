في 29 شهراً .. تجارة إيران الخارجية تسجل 276 مليار دولار

العالم – إيران

وأشارت بيانات الجمارك اليوم الأحد أن صادرات السلع الإيرانية خلال الفترة المذكورة قد بلغت 314.042 مليون طن بقيمة 125.804 مليار دولار.

بالمقابل ذكرت أن واردات إيران في الشهور الـ29 سجلت 95.858 مليون طن بقيمة 149.558 مليار دولار.

من جهة ثانية أوضحت البيانات أن الصادرات الإيرانية في الشهور الـ10 من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2023 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2024، بلغت 113.051 مليون طن من البضائع بقيمة 40.472 مليار دولار في مقابل واردات 23.683 مليون طن من السلع بقيمة 54.359 مليار دولار.