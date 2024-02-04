عبد السلام يعلق على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

العالم - اليمن

وقال محمد عبد السلام في بيان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل إنه يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة، وقرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء".



وأضاف: "بشأن القدرات اليمنية العسكرية نحب أن نؤكد أنها ليس من السهل تدميرها وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية".



وتابع: "عوضا عن التصعيد وإشعال جبهة جديدة في المنطقة فإن على أمريكا وبريطانيا الانصياع للرأي العام الدولي المطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، والكف عن حماية الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني".



وأكد عبد السلام على أن الغارات الأمريكية "سواء على اليمن أو على العراق وسوريا سوف تزيد من كراهية الشعوب وتوحدها ضد الوجود الاستعماري الأمريكي في المنطقة".



يأتي ذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شن ضربة جديدة ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين، بعد قصف طال عشرات الأهداف في اليمن.

وتواصل المقاومة اليمنية أنصارالله، استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الحركة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.



وشن العدوان الأمريكي البريطاني العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى في 12 كانون الثاني الماضي؛ بهدف ردع المقاومة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.