وزير ايراني أسبق يكشف عن قائد الاكتفاء الدفاعي في ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال وزير الخارجية الايراني الاسبق منوتشهر متكي لقناة العالم الاخبارية: السياسة الخارجية في النظام السابق لم تكن واضحة وكانت تخضع للدول الغربية، وكان المسؤولون خاضعين للدول الغربية ولم يستطيعوا ان يتخذوا اي قرار دون اذنهم.

واضاف متكي: لكن الامام الخميني قبل 45 عاما وبعد عودته من المنفى حمل معه بشارة الاستقلال للبلاد، ولذلك لمسنا الاستقلال في كل شي وخاصة في السياسة الخارجية.

واعتبر ان قانون الحصانة للقوات الاميركية المعروف بقانون الكابيتولاسيون كان خير مصداق على مدى تبعية السياسة الخارجية في عهد النظام السابق للغرب وافتقاره للاستقلال والسيادة الايرانية، وكان الشاه حارسا لاميركا في المنطقة، والسفراء الاميركيون والبريطانيون هم من كانوا يوعزن له ولم يكن له قرار من نفسه.

اكد ان السياسة الخارحية الايرانية اليوم تستند الى الشعار الاول الذي اطلقه الشعب وهو الاستقلال والحرية والجمهورية الاسلامية، والتي تستند الى مصالحها وامنها واستقلالها خلال الـ 45 سنة الماضية وانقذت ايران من هيمنة الدول الاستكبارية.

واعتبر وزير الخارجية الايراني الاسبق منوتشهر متكي ان الاستقلال السياسي لايران يجب ان يؤدي الى الاستقلال الاقتصادي والثقافي والدفاعي، والان نحن بلغنا في المجال الدفاعي مرحلة الاكتفاء الذاتي.

ووصف متكي شعار لا شرقية الا غربية بانه شعار قرآني، ويعني الا نخضع لا للشرق ولا للغرب، خاصة انه في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يرمزان الى الغرب والشرق، وايران لم تخضع لهذين القطبين.

واكد ان هذا لا يعني العداء مع دول العالم، وانما يعني التوازن في العلاقات معها، والاحتفاظ بالهوية المستقلة وعلى اساس المصالح القومية، والاميركيون يمكنهم بدون سياسة الهيمنة والسيطرة ان يوثقوا علاقاتهم مع دول العالم.

واشار الى ان ايران تعتقد بانه اذا اردنا ان تكون لدينا ثورة متكاملة علينا ان نقتدي بثورة الرسول محمد صلى الله عليه واله ويجب ان نحصل على الاستقلال في كافة المجالات، ونحن حققنا الاستقلال السياسي وهذا ما يعترف به اليوم الجميع، وسياسات ايران مستقلة، لكن هذا يجب ان يتطور الى باقي المجالات الدفاعية والاقصادية وغيرها.

واعتبر وزير الخارجية الايراني الاسبق منوتشهر متكي ان القيادة الحكيمة لسماحة القائد الخامنئي هي التي اوصلتنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، وكانت الولايات المتحدة تهددنا بالهجوم العسكري لكن عندما ادركت قدراتنا العسكرية تراجعت عن ذلك.

واكد متكي ان اليوم الولايات المتحدة واسرائيل لا تجرؤان على التطاول على ايران لانهما يعرفان ان ايران لديها قدرة ردع دفاعية كبيرة، معتبرا ان هدف ايران في المجال الدفاعي والاقتصادي هو الوصول الى الاستقلال والاكتفاء الذاتي.

ودعا دول المنطقة الى التعاون في مجال الامن فيما بينها، انطلاقا من ان جذور كل الازمات في المنطقة هو وعد بلفور واعلان كيان الاحتلال غير الشرعي فيها.