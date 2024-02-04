السفير الإيراني في الرياض يلتقي جاسم محمد البديوي

العالم – إيران

واستمراراً لمباحثاته مع مسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية في السعودية، ناقش عنايتي مع البديوي جوانب ومجالات التعاون بين إيران ودول مجلس التعاون الخليج الفارسي لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير الإيراني في هذا اللقاء إلى سياسة حسن الجوار والقواسم التاريخية والجغرافية والثقافية المشتركة، مؤكدا تطوير العلاقات مع دول الجوار في جميع المجالات.

من جهته أعرب البديوي عن ارتياحه للقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيا إلى زيادة الحوار الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.