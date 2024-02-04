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أنقرة تحذر من خطورة اتساع الصدام الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة

أنقرة تحذر من خطورة اتساع الصدام الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من خطورة اتساع الصدام الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة، ودعا لضرورة تجنبه.

العالم-ترکیا

وقال وزير الخارجية التركي إن "إسرائيل" لا تسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي.

وأوضح أن "إسرائيل" ستكون آمنة في اليوم الذي تعطي فيه الفلسطينيين دولتهم.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على صفحته في "تويتر"، في وقت سابق يوم الأحد، أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين من أمن المنطقة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد الولايات المتحدة على الهجوم على قاعدة في الأردن ومقتل 3 جنود أمريكيين إثره، قد بدأ، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن.

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