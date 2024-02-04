العراق يمنع 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار الأمريكي

العالم-العراق

ووفقا لوكالة "رويترز" تأتي هذ الخطوة بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية للعراق، حيث منعت الحكومة البنوك من الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في العراق.

وأدرجت وثيقة من البنك المركزي البنوك المحظورة وهي: بنك أشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي وبنك كردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وبنك الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والبنك العربي الإسلامي وبنك حمورابي التجاري.

ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل ويُسمح لها بإجراء معاملاتها بالعملات الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: "إننا نشيد بالخطوات المستمرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لحماية النظام المالي العراقي من سوء الاستخدام، مما أدى إلى تحقيق البنوك العراقية الشرعية اتصالاً دوليا من خلال العلاقات المصرفية المتوافقة".