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استهداف قاعدة أمريكية في العمق السوري بالطيران المسيّر

استهداف قاعدة أمريكية في العمق السوري بالطيران المسيّر
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأحد، استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

العالم-العراق

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالعمق السوري".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم السبت، استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا عقب أقل من 24 ساعة من شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على مناطق في البلدين العربيين.

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