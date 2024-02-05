وزير الخارجية التركي: أنقرة ستسلم مسيّرات قتالية إلى مصر

العالم-تركيا

وأكد هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية أن "عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير. العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة"، وأضاف "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات" مؤكدا أنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي في 14 فبراير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد اثني عشر عاما من القطيعة بين الزعيمين.

وتعود آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة إلى نوفمبر 2012، عندما كان رئيسا للوزراء، للقاء الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.

واستدعى البلدان سفيريهما بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2013 إثر الاطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

إلا أن الرئيسين استأنفا التواصل في الأشهر الماضية، اذ تصافحا في نوفمبر 2022، على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي فبراير 2023، تواصل أردوغان والسيسي هاتفيا بعيد زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف، وفي يوليو 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء.