العالم-الامریکیتان

وقال ساليفان في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إي بي سي" الأمريكية: "نعرف أن اتفاق الرهائن حاسم لوقف القتال وزيادة المساعدات. وقد تحدث بايدن مع الوسيطين القطري والمصري، والهدف هو التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وشدد على أنه "سيتعين على حماس أن تقول نعم، وسنواصل الضغط في كل اتجاه.. هل الصفقة قريبة جدا؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، لكنه شيء يمكن أن يتطور بسرعة كبيرة. لا أستطيع أن أقول إنها قاب قوسين أو أدنى".

ويوم الخميس الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "لن نستسلم تحت أي ظرف من الظروف بإطلاق سراح مئات وآلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين)". مطالبا بـ "التصميم والقبضة الحديدية" وممارسة مزيد من الضغط على يحيى السنوار.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الخارجية القطرية إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بـ"إيجابية.. وننتظر ردهم".