احذفها ولا تتردد..12تطبيقًا تتجسس عليك وتسرق محادثاتك!

العالم- علوم وتكنولوجيا

واكتشف خبراء الأمن هذه التطبيقات ومعظمها متنكر في صورة تطبيقات دردشة.

وقال خبراء أمن “إسيت” إنّ هذه التطبيقات تتجسس وتسرق التفاصيل مثل سجلات المكالمات والرسائل، وتتحكم عن بعد في الكاميرا، ويمكن أن تقوم باستخراج تفاصيل الدردشة من منصات مشفرة من طرف إلى طرف مثل واتساب.

التطبيقات المعنية والتي ينصح بحذفها هي:

YohooTalk

Privee Talk

MeetMe

Nidus

GlowChat

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

Hello Chat

Wave Chat

والجدير بالذكر أن ستة من هذه التطبيقات كانت متاحة على متجر Google Play.