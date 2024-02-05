احذفها ولا تتردد..12تطبيقًا تتجسس عليك وتسرق محادثاتك!

العالم- علوم وتكنولوجيا
واكتشف خبراء الأمن هذه التطبيقات ومعظمها متنكر في صورة تطبيقات دردشة.
وقال خبراء أمن “إسيت” إنّ هذه التطبيقات تتجسس وتسرق التفاصيل مثل سجلات المكالمات والرسائل، وتتحكم عن بعد في الكاميرا، ويمكن أن تقوم باستخراج تفاصيل الدردشة من منصات مشفرة من طرف إلى طرف مثل واتساب.
التطبيقات المعنية والتي ينصح بحذفها هي:
YohooTalk
Privee Talk
MeetMe
Nidus
GlowChat
Let’s Chat
Quick Chat
Rafaqat
Chit Chat
Hello Chat
Wave Chat
والجدير بالذكر أن ستة من هذه التطبيقات كانت متاحة على متجر Google Play.