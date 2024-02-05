عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال لمنازل في دير البلح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ان عشرات المواطنين الفلسطينيين استشهدوا ليلة امس وفجر اليوم وأصيب آخرون، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين إثر قصف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في مدينة دير البلح.

كما ارتفع عدد الشهداء إلى 14 بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء اليوم في دير البلح الى 30 شهيدًا وعشرات المصابين.

وأضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران بعدد من الشقق السكنية في منطقة برج السوسي قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما حلقت الطائرات المسيرة والحربية الاسرائيلية بشكل مكثف في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات،كما دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة، ونشر قناصته في أكثر من مكان، وداهم منزلين وعاث فيهما خرابا.

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين ايضا، أسيرا محررا ونجله وشابا آخر خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة، اعتقلت الأسير المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، كما قامت بإلحاق أضرار مادية بمركبة أحد المواطنين قبل انسحابها من البلدة.

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان، من المحافظة المذكورة ومن البيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد الجابري من مكان عمله، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وسط أطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد نواف جرابعة، من قرية بيتين، شرقا، وأحمد حلمي أبو قرع، من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها.

ولليوم الـ122 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 27,365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66,630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.