صنعاء: العدوان على اليمن يأتي للتغطية على جرائم الاحتلال في غزة

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واكدت حركة انصار الله في بيان الهجوم الجوي و قالت انه استهدف ميناء راس عيسى بـ8 غارات ومحافظة الحديدة بـ3 إلى جانب تنفيذ 4 غارات على مديرية باقم شمالا و اخرى شرق المدينة في محافظة صعدة.

واشارت الحركة الى ان قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر باستمرار العدوان الأمريكي البريطاني و توعدت واشنطن ولندن بالرد ونددت بالضربات، واعتبرتها مخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محملةً واشنطن ولندن مسؤولية تهديد الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وقالت وزارة الخارجية في صنعاء في بيان إن 'استمرار العدوان الأمريكي البريطاني، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن والتي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل.

كما اشار البيان الى ان العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي للتغطية الدائمة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكياني الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة'.

من جهته أكد المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبدالسلام أنّ استمرار العدوان الأميركي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مشاكلهم في المنطقة.



وفي تغريدةٍ على منصة 'إكس'، قال عبدالسلام إنّ قرار اليمن بمساندة غزة ثابتٌ ومبدئي، ولن يتأثر بأيِ اعتداء. وحول القدرات اليمنية العسكرية، أضاف عبدالسلام أنه ليس من السهل تدميرها، وقد اعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية. وأكد أنّ الغارات العدوانية على اليمن والعراق وسوريا ستزيد من نقمة الشعوب على الوجود الأميركي في المنطقة.



وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال إن واشنطن تعتزم شن المزيد من الضربات في المنطقة، وان الهجوم هو بداية تعقبه المزيد من الخطوات وإن بعضها مرئي وقد يكون بعضها غير مرئي بحسب تعبيره.