كنعاني: رسالتنا وصلت الى اميركا وقدمنا ردودا صريحة عبر الوسطاء

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين قال كنعاني ردا على سؤال حول مدى امكانية اجراء مفاوضات مباشرة بين إيران واميركا لخفض التوتر: ليس هناك حاجة لمفاوضات مباشرة بين إيران واميركا. وجهة نظرنا واضحة. لقد وصلت رسالتنا إلى أميركا، وقدمنا ​​​​ردودا واضحة وصريحة عبر وسطاء.

وتابع: إن سبل تخفيف الأزمة في المنطقة وخفض التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة واضحة. بؤرة الأزمة واضحة، وهي متعلقة بقضية فلسطين، والحكومة الأميركية للأسف ليست جزءاً من الحل بل هي جزء من الأزمة، ولم تنحاز إلى الحل السلمي بل انحازت إلى تصعيد الأزمة.

وأضاف: هذا هو تقييم حكومات وشعوب العالم. وما رأيناه في الأشهر الأربعة الماضية هو نتيجة الدعم الأميركي للكيان الصهيوني. لقد أظهرت أميركا في مجلس الأمن أنها بدلاً من مساعدة مهمات السلام التابعة للمجلس، وقفت أمام المهمة الأساسية والحقيقية لهذا المجلس، ومنعت وقف جرائم الصهاينة مرارا باستخدام الفيتو وشطب بنود حول ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار من مشاريع القرارات المقدمة الى مجلس الامن.

وأوضح: ان السلام في المنطقة يعتمد على وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

يتبع...