متظاهرون يحتجون أمام حفل توزيع جوائز جرامي ضد العدوان 'الإسرائيلي'

العالم- الامريكيتان

ومنعت الشرطة المحلية المتظاهرين الذين حملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالحرية لفلسطين، من الوصول إلى مقر انعقاد حفل إحدى أهم الجوائز المخصصة للموسيقى في العالم، واعتقلت عددا منهم ضمن محاولاتها لفض الاحتجاج في محيط الحفل.

وتواصلت المسيرات المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة في عدة مدن أميركية (بوسطن، ونيويورك، وسياتل).

ففي مدينة أوستن بولاية تكساس، خرج الآلاف من المتظاهرين لمطالبة إدارة الولاية بسحب جميع التمويل الحكومي لكيان الاحتلال، والدعوة إلى وقف إطلاق النار.