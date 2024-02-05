دير البلح تشهد أبشع مجزرتين في الشهر الأخير

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في ديرالبلح ان المدينة شهدت الصباح الاصعب منذ اسبوعين حيث ودع أهالي ديرالبلح 30 شهيداً ولازال هناك العشرات تحت الانقاض في مجزرتين هما الابشع منذ شهر في هذه المدينة.

وأكدت مراسلة العالم ان المجزرة ارتكبت بحق عائلة عبدالهادي وعائلة الخطاب في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وأضافت ان الكثير من أفراد عائلة عبدالهادي لايزالون تحت الانقاض لأن الاحتلال دمر 4 طوابق بشكل كامل وكانت البيوت مكتضة بأصحاب المنزل وبنازحين لجأوا لديهم. وكان هناك في المنزل السفلي مخازن لمؤسسة غيرحكومية توزع المساعدات بين المواطنين، ما أدی الی وقوع مجزرة كبيرة اثر قصف العمارة الواقعة في منطقة البلد في ديرالبلح.

وأوضحت ان عدد من أفراد عائلة خطاب في منطقة الحكر لايزالون تحت الانقاض ولاتوجد امكانيات مناسبة لانتشالهم. مؤكدة ان الدفاع المدني بدأ منذ صباح اليوم انتشالهم بمعدات بسيطة.