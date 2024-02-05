اعتقال 20 فلسطيني خلال اقتحامات لمنازل الضفة

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في جنين أن قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في مدن عديدة بالضفة الغربية.

وقالت أن قوات الاحتلال داهمت منازل عديدة في بلدة عرابة وأجرت تتحقيقات ميدانية مع المواطنين الفلسطينيين.

واضافت أنه قامت قوات الاحتلال بالتخريب ودمار في منازل المواطنين واعتقلت العشرات في بلدة عرابة وافرجت عن بعضهم بعد اجراء تحقيقات ميدانية معهم.

وأكدت مراسلة العالم أن التحقيقات الميدانية مع المواطنين بدأت في الضفة منذ السابع من اكتوبر بدءا من مخيم جنين ونورشمس والمناطق التي تشهد مقاومة مسلحة.