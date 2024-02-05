وفد برلماني فرنسي يطالب بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار

العالم - فلسطين المحتلة

وأكد الوفد في البيان الذي تلاه كوكريل، أن وقف إطلاق النار الدائم هو الشرط الأساس لبدء المفاوضات التي يجب أن تشمل بسرعة خروج القوات الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية.

وشدد البرلمانيون على ضرورة استناد هذه المفاوضات إلى القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إذ أعادت تأكيدها العديد من قرارات الأمم المتحدة، كما أنه شرط للعودة إلى سلام لا غنى عنه للشعب الفلسطيني وللمستوطنين المحتلين، وعلى نطاق أوسع لجميع شعوب المنطقة.

وأعربوا عن دعمهم لوكالة "الأونروا" في مهمتها الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها.