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مراسل العالم..

المقاومة اللبنانية تعتمد استراتيجية "الرد السريع" ضد الاحتلال

الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعتمدت المقاومة الاسلامية في لبنان، استراتيجية "الرد السريع" في عمليات الرد علی اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب البلاد.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة اللبنانية اعتمدت الرد السريع علی أي اعتداء من جانب الاحتلال الاسرائيلي من خلال استهداف بيوت المستوطنين الصهاينة وهدمها وتدميرها بصواريخ بركان، فلق وصواريخ اخری مناسبة.

وتشهد جبهة الجنوب سخونة منذ صباح اليوم من خلال القصف الاسرائيلي المستمر علی بلدات زبقين، شيحين، راميا، الظهيرة، الناقورة واطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط وصولاً الی بلدات بليدا وميس وعيترون في القطاع الاوسط وبلدات اقليم العرقوب.

ونفذت المقاومة اللبنانية يوم أمس، سلسلة من العمليات تواصلت حتی ساعات الليل من خلال استهداف الكثير من المواقع الاسرائيلية خاصة في القطاع الشرقي كرويسات العلم وموقع السماقة وبعض الخطوط الخلفية المستحدثة.

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