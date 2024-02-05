رئيسي: الشعب الايراني انتصر في حرب الارادات ضد المستكبرين

العالم - ايران

وفي كلمته اليوم الاثنين في الملتقى الوطني "رواية التقدم" اشاد السيد رئيسي بشخصية الامام الخميني (رض) الذي تحدى النظام الشاهنشاهي من خلال ايمانه واعتماده وتوكله على الله تبارك وتعالى حيث أنه حمل راية التصدي لذلك النظام، والتفت حوله الجماهير لتحقيق هذا الهدف.

واعتبر رئيس الجمهورية توصية قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي للمسؤولين باطلاع الجيل الصاعد على التقدم الذي حققته جمهورية ايران الاسلامية، امرا مهما جدا وقال: كما يجب أن يطلع العالم اليوم أننا استطعنا في اطار الثورة الاسلامية اتخاذ خطوات واسعة لاحياء الأمل في نفوس الآخرين، وافشال مخططات الأعداء الرامية لزرع بذور اليأس في نفوس ابناء شعبنا المسلم.

يتبع..