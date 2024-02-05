الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤
٠١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يؤكد على اعادة فتح سفارتي ايران والسودان

امير عبداللهيان يؤكد على اعادة فتح سفارتي ايران والسودان
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

 اكد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، على اعادة فتح السفارتين الايرانية والسودانية واستئناف المهام الدبلوماسية لسفيري البلدين؛ واصفا هذا الاجراء بانه مهم في سياق المتابعات لتوسيع العلاقات الثنائية، ومتطلعا الى تحقيق النجاح في هذا الخصوص.

العالم - ايران

يتبع ...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عبداللهيان يستقبل وزير خارجية السودان