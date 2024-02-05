معبر رفح مهدد بالإغلاق النهائي وسيطرة الإحتلال عليه

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كيان الاحتلال يخطط للسيطرة على معبر رفح ليصبح معبر كرم أبو سالم الوحيد الذي يتنقل الفلسطينيون عبره. خطة الاحتلال تتضمن بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر والقطاع. هذه الخطوة تعزز مشروع الاحتلال القاضي بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير أهله بالقوة

لدينا هنا بعض التعليقات حول هذا الموضوع. حيث كتب"محمد" كتب هنا. حتى لو كانت "إسرائيل" هي من تغلق معبر رفح، لو كانت هي المتحكم الوحيد فيه، حتى ولو كان المعبر موصدًا بحكم أهم اتفاقية في الكوكب، ألا يستحق أنين طفل جائع في غزة أن يُهدم لأجله ألف سور؟ ويُخرق لأجله ألف عهد؟ ويُزال لأجله ألف سياج؟

"أبو ناصر" ايضا علق. معبر رفح بين غزه ومصر ولكن إسرائيل هي من تتحكم فيه ! هذا ذل للعرب يضاف لكل ذل

أما "مجدي حسين" فانتقد التساهل في مواجهة الاسرائيلي فيما يتعلق بمعبر رفح. لم يبق إلا الاستجابة لاقتراح اسرائيل بإغلاق معبر رفح نهائيا والاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم الاسرائيلى ليكون ذلك المسمار الأخير فى نعش الكرامة الوطنية وتجسيد التخلى المطلق عن الأشقاء.

تظاهرة ضخمة شهدتها العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع فلسطين ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. التظاهرة الحاشدة جاءت بعد تهديدات من السلطات البريطانية بمنعها بذريعة أنها تثير القلق وتهدد الاستقرار في البلاد. إصرار المنظمين على التظاهرة جعل الشرطة تتراجع.

فيما أشاد الإعلام البريطاني بالتنظيم وبسلمية المتظاهرين. التظاهرة لاقت تفاعلا وإشادة حول العالم خاصة في ظل تبرير الحكومة البريطانية للجرائم الإسرائيلية في غزة.

التظاهرة الضخمة التي شهدتها لندن حظيت بتفاعل واسع. "همت السيوفي"كتب في هذا السياق. عندهم انسانية ونخوة تجعلنا نتحسر على أنفسنا حتى أضعف الايمان اصبحنا لا نقدر عليه.

"ابو الباسل" بدوره كتب. تظاهرة بريطانية حاشدة دعما لفلسطين وإسنادا لغزة واستنكارا لأفعال إسرائيل. والعرب والمسلمين يلتزمون الصمت

التعليق الاخير حول الموضوع هذا من "عبدالله الهاشمي" وفيه. تظاهرة ضخمة في لندن دعماً لقطاع غزة ومطالبةً بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية في سبات الا قليلا منهم

غضب واسع في الشارعين العربي والإسلامي بعد الحديث عن مشاركة الأردن ودول عربية في العدوان الأميركي على العراق وسورية. الحكومة الأردنية نفت المشاركة في العدوان الاميركي الأخير لكن مصادر أميركية اكدت مشاركة عمّان. الناشطون أعربوا عن غضبهم من المشاركة الأردنية في حين لم تقم عمّان بأي تحرك جدي لدعم الفلسطينيين في غزة. في المقابل ناشطون دعوا الحكومة العراقية إلى قطع العلاقات مع الأردن ووقف التبادل التجاري معه

الناشطون على مواقع التواصل تفاعلوا مع مشاركة الاردن في العدوان الاميركي،"حسام" كتب في هذا السياق. بيان الجيش الأردني قال لم نشارك بقصف العراق لكنه لم يقل لم نقصف سوريا!! فهو بدأ بقصف سوريا قبل العدوان الأميركي، ثم أن الأميركي قال ان الأردن شارك بالقصف، يا عيب الشوم.

"أبو عدي الشيبة" توجه الى الاردنيين. الى الأردن شعبا.. كما صرحت بعض المواقع التابعة للعدو بأن طيرانكم شارك أمريكا في العدوان والقصف على سوريا والعراق.. فماهو موقفكم؟.

أما "ناصر" فعلق. يجب على العراق وقف استيراد الخضروات والفواكه من الأردن "الجار", غير منع تزويده بالنفط الشبه مجاني نهائياَ.

من أوجه تأثير القضية الفلسطينية على المجتمعات الغربية، المشاركة لواسعة للشباب في التظاهرات الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان الاسرائيلي.

في التظاهرة التي شهدتها لندن، مشهد لشابة بدا عليها التأثر بشكل واضح وهي تهتف وتدعو الى وقف قتل الاطفال في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...