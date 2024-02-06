هذا ما قاله مندوب العراق بمجلس الأمن الدولي حول الإعتداء على بلاده

العالم – خاص بالعالم

العراق رفض وعلى لسان مندوبه في مجلس الأمن عباس كاظم عبيد الاعتداء على أراضي بلاده من أية جهة كانت واصفاً هذه الإعتداءات بأنها انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره ودعا الى وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية محذراً من خطورة اتساع الصراع.

ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا نندد بالعدوان الاميركي الغاشم على الدول ذات السيادة مشيراً إلى أن واشنطن تحاول جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا :"الحديث الاميركي عن تنسيق مع العراق بشأن الضربات مجرد مزاعم إن الولايات المتحدة تعطي نفسها دور الحاكم الذي يسمح لنفسه بانتهاك كافة القوانين الدولية".

إنتقاد الدور الأمريكي في العراق وجهه أيضاً ممثل الصين تشانغ جيونغ، الذي شدد على أن العراق تأثر بالصراع بين فلسطين والكيان الإسرائيلي، وعلى الجميع احترام سيادته مؤكداً على أهمية استقرار العراق ووقف الهجمات.

أحترام سيادة القانون في العراق شكل أيضاً محور كلمة ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت مشيرة إلى أن ارسال الرسائل من خلال الضربات لا يؤدي إلا إلى تصعيد للتوترات.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق/ جينين بلاسخارت:"نشدد هنا على ضرورة أن تركز جميع الجهود على حماية العراق من الانجرار بأي شكل من الأشكال إلى صراع أوسع نطاقا كما نشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لدعم وتعزيز الأمن والإستقرار في العراق".



بريطانيا ثمنت وعلى لسان مندوبتها في مجلس الأمن باربرا وودوارد خطوات الحكومة العراقية الإصلاحية معربة عن دعمها لسيادة العراق ورفض أي تهديد لأمنه واستقراره.

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