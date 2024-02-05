مجازر الاحتلال متواصلة وحصيلة الشهداء والجرحى في ارتفاع مستمر

العالم _ فلسطين

وفي أحدث مجازره في القطاع المحاصر، ارتكب الاحتلال مجزرة مُروعة راح ضحيتها 30 شهيداً في مدينة دير البلح التي يدعي الاحتلال أنها آمنة.

ميدانياً، تحتدم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من محاور توغله في قطاع غزة، لا سيما غربي مدينة غزة، وفي خانيونس جنوبيّ القطاع.

على الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع مأساوية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على المستشفيات وتفاقم الجوع والعطش وسط البرد الشديد.

وفي آخر مستجدات مساعي وقف الحرب، عاد الحديث بشأن "الضمانات" المرتبطة بوقف العدوان على غزة إلى صدارة المشهد في انتظار رد المقاومة في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، على الطرح الذي جرت بلورته واعتماده في تفاهمات باريس، أخيراً، لوقف العدوان، وسط تواصل المشاورات على مستويات عدة، سواء بين فصائل المقاومة أو بين الفصائل والقوى الدولية الداعمة لها، وكذلك بين الوسطاء.

وفيما يلي أبرز التطورات والاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة على ذلك لحظة بلحظة..

-إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 17 صاروخاً من لبنان نحو "إسرائيل" منذ صباح اليوم.

-يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: إصابة 27 جنديا بجروح خطيرة في حوادث عملياتية في قطاع غزة

-حركة أمل اللبنانية تنعى ثلاثة من عناصرها استشهدوا في غارة شنها الاحتلال على قرية بيت ليف جنوبي لبنان.



*التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب



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-طيران الاحتلال يقصف مدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس

- طيران الاحتلال يقصف منزلاً في بلدة محيبيب جنوبي لبنان

-3 إصابات خطيرة؛ جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب مسجد البشير في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

*جنود الاحتلال يعدمون شابًا أعزل في خانيونس جنوبي قطاع غزة

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- غارة جوية صهيونية محيط مجمع ناصر الطبي وسط قصف مدفعي صهيوني



-4 شهداء وعدد من المصابين في قصف منزل لعائلة أبو صالح في حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

- مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بقصف إسـرائـيـلـي استهدف منزلا في حي السلام شرق رفح.

-مصادر عبرية: كتلة الليكود بزعامة نتنياهو تمنع ممثلين عن عائلات المحتجزين من دخول قاعة اجتماعاتها في الكنيست

- كتائب القسام: استهدفنا دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد فلسطين غرب خانيونس.

- 15 شهيدًا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى منذ صباح اليوم لترتفع حصيلة الشهداء منذ ظهر أمس حتى هذه اللحظة إلى 45 شهيدًا.

- مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والتحشدات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى.

فلسطين

- كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد فلسطين غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

- توماس وايت مدير الأونروا بغزة: تعرض قافلة مساعدات لقصف إسرائيلي أثناء انتظارها التوجه لشمالي قطاع غزة ولا إصابات.

-قصف مدفعي بالقرب من برجي السوسي و الطياع في مدينة غزة.

- اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوة خاصة بجيش الاحتلال بمحيط برج وطن قرب مفترق السرايا في مدينة غزة.

- الاحتلال يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 شهيد و 205 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

- لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

- ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27478 شهيد و 66835 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.