فيديو خاص: قلق في دير البلح من تصعيد الاحتلال، ماذا يحضر لهم؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: القناصون يعتلون عمارة جاسر المرتفعة في خانيونس ويقومون باطلاق النار وقنص المواطنين من خلالها، ونسف مربعات سكنية في نفس المنطقة.

وتابعت: لازال النازحون في مستشفى حي الامل لم يصلوا بعد الى اماكن تؤويهم سواء غرب رفح على الشاطئ او دير البلح، مشيرة الى ان الجيش الاسرائيلي أبقى على المدير الاداري للمستشفى معتقلا.

واكدت مراسلة قناة العالم ان الاوضاع في غاية السوء في شوارع مناطق البلد والمخيم في خانيونس، وهناك اشتباكات واسعة واطلاق نار كثيف ما ادى سقوط عدد كبير من الشهداء من النازحين خاصة في مدارس الزهرة والحياة.

واضافت: هناك قصف مستمر على المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى شرق المغازي والبريج، وهناك قلق لدى المواطنين في دير البلح بعد فترة من الهدوء خلال الاسابيع الماضية، لكن منذ 48 ساعة ترتكب المجزرة تلو الاخرى، حيث ودعت المدينة حتى الان نحو 50 شهيدا خلال الساعات الـ 48 الماضية.

للمزيد تابعوا حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ...