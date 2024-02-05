الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: هكذا اعاد اهالي شمال القطاع اعمار منازلهم المهدمة

الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية اهالي شمال قطاع غزة عادوا الى منازلهم وسكنوا فيها بعد ان حاولوا اصلاح بعض الاضرار التي لحقت بها بما هو متاح من مواد في ظل حصار خانق يفرضه الاحتلال على القطاع الى جانب عدوانه الذي تجاوز الاربعة اشهر.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان البعض اهالي الشمال قاموا بسد الفتحات التي احدثتها القذائف والقنابل في منازلهم بما وجدوا من قطع النايلون والبلاستيك، ليحتموا فيها من البرد.

وتابع مراسلنا ان منطقة بيت حانون وحي السودانية تتعرضان لقصف مدفعي عنيف لم يتوقف.

هذا واكد مراسلنا انه رغم كل هذه المعاناة مازالت المقاومة الفلسطينية تثخن في العدو الاسرائيلي بقذائف الهاون وقذائف الياسين، فيما سيطرت كتاب القسام على طائرة استطلاع غرب خانيونس اثناء مهمة لها جنوب القطاع.

كما اعلنت القسام ان مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذية تي بي جي، واوقعتهم بين قتيل وجريح.

للمزيد تابعوا حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فيديو خاص: قلق في دير البلح من تصعيد الاحتلال، ماذا يحضر لهم؟!!

وحدة شالداغ..صاحبة أكبر خسائر بحرب غزة..ماذا تمثل لجيش الاحتلال؟

شاهد/ هكذا ينكشف كذب الاحتلال والتضليل الذي بنى عليه سرديته!

عشرات الشهداء والجرحى بقصف عنيف لطيران الإحتلال على قطاع غزة