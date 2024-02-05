فيديو خاص: هكذا اعاد اهالي شمال القطاع اعمار منازلهم المهدمة

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان البعض اهالي الشمال قاموا بسد الفتحات التي احدثتها القذائف والقنابل في منازلهم بما وجدوا من قطع النايلون والبلاستيك، ليحتموا فيها من البرد.

وتابع مراسلنا ان منطقة بيت حانون وحي السودانية تتعرضان لقصف مدفعي عنيف لم يتوقف.

هذا واكد مراسلنا انه رغم كل هذه المعاناة مازالت المقاومة الفلسطينية تثخن في العدو الاسرائيلي بقذائف الهاون وقذائف الياسين، فيما سيطرت كتاب القسام على طائرة استطلاع غرب خانيونس اثناء مهمة لها جنوب القطاع.

كما اعلنت القسام ان مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذية تي بي جي، واوقعتهم بين قتيل وجريح.

للمزيد تابعوا حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ...