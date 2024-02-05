العالم- فلسطين المحتلة

وبحسب مسؤولين أميركيين كبار، فإن إدارة بايدن تتطلع إلى "اليوم التالي لنتنياهو" لمحاولة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط.

وقال المسؤولين وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية، إن نتنياهو "لن يبقى هناك إلى الأبد".

استبدال نتنياهو

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن مخطط انقلاب في فلسطين المحتلة لاستبدال رئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية التوترات في مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد حاولوا في معسكر الدولة والدائرة المحيطة بعضو حكومة الحرب، بيني غانتس، تجنيد أعضاء كنيست ووزراء من الليكود لاستبدال نتنياهو في الكنيست الحالي.

وبحسب الخطوط العريضة، سيتم ترقية مرشح الليكود المتفق عليه إلى منصب رئيس وزراء الإحتلال لفترة محددة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فقد تواصل مبعوثون نيابة عن الوزير جانتس مع وزراء وأعضاء كنيست في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو خلال فترة الكنيست الحالية.

وأفيد أيضا أنه تم إخبار أعضاء الليكود أنهم إذا نجحوا في تمرير تصويت بناء بحجب الثقة، فإن معسكر الدولة سيهتم بمستقبلهم السياسي.

وكجزء من المخطط، سيكون عضو آخر من الليكود مرشحا توافقيا لفترة محدودة لمنصب رئيس الوزراء ولن يترشح في المستقبل لقيادة الليكود حتى لا يشكل تهديدا لأعضاء الكنيست الآخرين من الحزب.