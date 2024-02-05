احمديان : الجمهورية الاسلامية تلتزم بأمن واستقرار العراق

العالم - ایران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاثنين في بغداد، بين امين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني".

من جانبه، أكد "السوداني" على "رفض العراق لأي أعمال أحادية الجانب تقوم بها دول أخرى"؛ وشدد بأن "الحكومة العراقية تسعى لإقامة علاقات جيدة مع دول العالم والمنطقة"؛ حسب وكالات انباء عراقية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "العراق يبذل جهودا كبيرة لحفظ الاستقرار وتحقيق التهدئة في المنطقة"؛ معربا في الوقت نفسه عن تقديره لدور إيران في دعم بلاده خلال فترة التحديات التي مرت بها، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد السوداني وأحمديان على أهمية التعاون والتنسيق بين العراق وإيران، من أجل حفظ الاستقرار الاقليمي وتحقيق المصلحة المشتركة للشعوب، وأعربا عن استعداد البلدين لمواصلة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة.